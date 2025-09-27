Haberler

Diyarbakır'da Kaybolan Çocuklar Unutulmadı

Diyarbakır'da bir vatandaş, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ve 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in fotoğraflarını arabasının arka camına yapıştırarak unutulmadıklarını vurguladı.

Diyarbakır'da bir vatandaş, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Narin Güran ve Rojin Kabaiş'in fotoğrafını arabasının arka camına yapıştırarak unutulmadıklarına dikkat çekti.

8 yaşındaki Narin Güran, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolmuş, 8 Eylül'de ise Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunmuştu.

Van'da üniversite okuyan Diyarbakırlı 21 yaşındaki Rojin Kabaiş ise, 27 Eylül'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamamış ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunmuştu.

Diyarbakır'da bir vatandaş ise her ikisinin fotoğrafını arabasının arka camına yapıştırarak unutmadıklarına dikkat çekti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
