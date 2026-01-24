Haberler

Diyarbakır'ın en güzel kardan adamı seçildi

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen kardan adam yarışmasında, 56 yarışmacı arasından Hakan Karamehmetoğlu birinci oldu. Yarışmada çocukların hayal gücünün yansıtıldığı çeşitli kardan adam ve figürler sergilendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen kardan adam yarışmasında aldıkları oylarla ilk üçe giren eser belirlendi.

Sosyal medya üzerinden yapılan yarışmaya, 56 yarışmacı katıldı. Birbirinden güzel kardan adamların sergilendiği yarışmada, çocukların hayal gücü yaptıkları kardan adamlara yansıdı. Kimi yarışmacı kardan adamla katılırken, kimileri de hayvan figürü ve cami maketiyle yarışmaya katıldı. Yarışmada en çok oyu alan Hakan Karamehmetoğlu'nun eseri birinci, Zilan Papatyabuketi'in eseri ikinci, Sude Yıldız'ın eseri ise üçüncü oldu.

Çocukların hayal gücü ve yeteneklerinin sergilendiği yarışma oldukça ilgi gördü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
