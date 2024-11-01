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Diyarbakır'da İnci Projesi ile 5 Bin 400 Yetim ve Öksüze Destek

Diyarbakır'da İnci Projesi ile 5 Bin 400 Yetim ve Öksüze Destek
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Diyarbakır'da öğretmenler öncülüğünde başlatılan İnci Projesi ile hayırseverlerin katkılarıyla 5 bin 400 yetim ve öksüz öğrenciye gıda, kıyafet ve eğitim desteği sağlanıyor. Proje, gönüllü öğretmenler ve çeşitli kurumlarla iş birliği halinde yürütülüyor.

Diyarbakır'da öğretmenler öncülüğünde mülki idare amirlerinden iş adamlarına kadar hayırseverlerin destek verdiği "inci projesiyle" binlerce aileye yardım edilirken 5 bin 400 yetim ve öksüz öğrenciye destek çıkılıyor.

Öğretmenler öncülüğünde gönüllülük esasıyla 2003 yılında hayırseverlerin destek çıkmasıyla dağıtılan yardımlarda 400 gönüllü yer alıyor. Yardım harekatı, daha sonra "inci projesi" adıyla Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin bizzat kontrolünde ki proje, Diyarbakır ve Türkiye'nin yakından tanıdığı eğitimci Yahya Kamçı'nın koordinatörlüğünde yapılıyor.

Mülki idare amirlerinden, gazetecilere, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş'tan, kurum amirlerine kadar projeye destek sağlanıyor.

Proje sorumlusu öğretmen Yahya Kamçı, İnci Projesi'nin amacı, incitmemek şartıyla yetim ve öksüzlere hem an, hem de gelecekte onlara bir şeyler kazandırabilmek ve bir şeyler verebilmek olduğunu söyledi.

Bu çerçevede 400'den fazla gönüllüyle bir araya geldiklerini belirten Kamçı, "2003 yılından beri yaptığımız çalışmaları projelendirip bir an önce bu kardeşlerimize ulaştırmak istedik. İnci Projesinde, eski öğrencilerimizden gönüllü aktif öğretmen arkadaşlarımızdan, iş adamlarına, gazeteci arkadaşlar, kamu kurum ve kuruluşlardaki idareci arkadaşlarımıza kadar katkı sunulan bir çalışmadır. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 5 bin 400 yetim ve öksüz kayıtlı kardeşimiz var. Bu kardeşlerimizin giyimlerinden tutun ailelerinin gıda ihtiyacına kadar yardım ediyoruz" dedi.

İnci Atak Projesi çerçevesinde binlerce aileye çeşitli yardımlarda bulunduklarını anlatan Kamçı, "Kurban etinden, alışveriş kartlarına kadar, ayakkabı ve monttan tutun, diğer yardımlara kadar çeşitli yardımlar yapıyoruz. Mülki idare amirlerinin katkısı var, İl Milli Eğitim Müdürümüzün bizzat hakimiyeti ve çalışması var. Amacımız sadece bu kardeşlerimiz değil, projenin Türkiyeleşmesi için çaba sarf etmektir. Hemen hemen her hafta yaklaşık 150-200 ailemize kurban eti götürüyoruz. Her gün 50 ila 100 ailemize ekmek fişi dağıtıyoruz. Alışveriş kartlarını dağıtıyoruz. Gıda kolileri dağıtıyoruz. 2024 yılında 95 bin ek fişi dağıtmışız" diye konuştu.

Kamçı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Diyarbakır'ı 106 gruba ayırmışız. Her bir grupta 50 ila 80 arası ailemiz bulunuyor. 9 binden fazla ailemiz bulunmakta. Bu ailelerimizle yaklaşık olarak 90 binden fazla bir araya gelmişiz. Geçen sene 64 kardeşimize tekerlekli sandalye hediye ettik. Bunlardan 5 tanesi akülü. Öğrenci kardeşlerimize bu sene oluşturduğumuz reyonlara getirerek bayan ve erkek reyonları farklı olmak üzere kendi seçecekleri imkanlar sunuyoruz."

Gönüllü öğretmenlerden Berşan Yaz, İnci Projesi'nin çocukların kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gerekli imkanları sağlayarak onları daha donanımlı bireyler haline getirmek için yaptıkları bir dizi projeden oluştuğunu söyledi. Bu yıl 7 proje faaliyete koyduklarını aktaran Yaz, "Bunlar inci gardırop, inci atak, inci dil akademisi, inci doğum günleri, yetim, uçan inciler ve inci papatyaları. Bunlara değinecek olursak inci gardırop, bot, mont ve kıyafet ihtiyacı karşıladığımız bir proje. Buna ekstra bu sene kırtasiye şenliği de ekledik. Birçok ilçeye giderek öğrencilerimize kırtasiye malzemesi ulaştırdık. İnci atak ise kurban ve ramazan bayramında üzerine gözler sözler yazdığımız 2 bin çikolatayı inci çocukların eliyle ayakkabıların için bıraktık. Uçan inciler projemizde ise 8'inci Ana Jet Üssüne götürüyoruz. Öğrenciler F16'ya biniyor. Burada farklı bir ufuk oluşturmak istiyoruz. İnci doğum günü etkinliğimizde de ana okulu, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimizin evlerine gidip doğum günlerini kutluyoruz. Öğrencimize ve evde yaşayan diğer bireylere çeşitli hediyeler götürüyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmen Rojda Teksoy ise Yahya Kamçı'nın 2004-2008 yılları arasında ortaokuldan öğretmeni olduğunu, uzun yıllardır bu projeyi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Teksoy, "Ben ve diğer eski öğrencileriyle beraber gönüllülük esasıyla başlamış bir proje. İyilik adına ve gönüllülük esasına dayanan, toplumsal olarak birçoğumuzun görevi. Bizim de biraz daha sistemleşerek yaptığımız güzel bir proje" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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