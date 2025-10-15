Haberler

Diyarbakır'da ilkokulda gerçeği aratmayan tatbikat

Diyarbakır'da ilkokulda gerçeği aratmayan tatbikat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi.

Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi, tatbikatta muhtemel bir afete karşı hazırlıklarını test etti. Sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler "çök-kapan-tutun" hareketi yaparak güvenli alanlarda pozisyon aldı. Ardından öğretmenlerin yönlendirmesiyle okul binası hızlı ve düzenli bir şekilde tahliye edildi.

Bahçede toplanan öğrenciler, afet sonrası yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.