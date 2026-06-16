Haberler

Çermik'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

Çermik'te iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Akgün ve Ulaş aileleri arasında geçen hafta yaşanan kavga sonrası oluşan husumet, komutan, eğitimci ve muhtarın arabuluculuğuyla barışla sonuçlandı. Aile üyeleri helalleşerek bir daha olumsuzluk yaşanmaması için söz verdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kalaç Mahallesi'nden Akgün ailesi ile Kuyu Mahallesi'nden Ulaş aileleri arasındaki husumet, barışla sonuçlandı.

İki aile gençleri arasında geçtiğimiz hafta yaşanan kavga husumete dönüştü. Akgün ve Ulaş aileleri arasında oluşan husumet, Karakol Komutanı İsmail oduncu, eğitimci Murat Akdağ ve Kuyu Mahallesi Muhtarı Murat Polat'ın aracı olmaları sayesinde barışla sonuçlandı. Her iki aile üyeleri barış buluşmasında bir araya gelerek birbirleriyle helalleşti. Aile üyeleri, bir daha böyle olumsuz durumlar yaşanmaması için söz verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran ile anlaşmada ikinci aşamaya geçildi

İsrail'in saldırıları devam ederken Trump'tan bir mesaj daha geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda olay görüntü! Uruguaylı yıldızlar köpeklerle arandı

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe
Ormanlık alanda ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Simitçi ormanda ölü bulundu, haberi alan yakınları yıkıldı
TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı

TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir

Hizmet pasaportlarına sınırlama gelebilir
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde