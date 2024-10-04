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Diyarbakır'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Diyarbakır'da Hayvanları Koruma Günü Etkinliği
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Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilere hayvan sevgisini anlattı ve çeşitli etkinlikler düzenledi.

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilere hayvan sevgisini anlattı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Kayapınar İlçe Komutanlığı ile birlikte Uyandık Mahallesi'nde Uyandık İlköğretim Okulu'nda etkinlik düzenlendi.

Jandarma ekipleri, öğrencilere hayvan sevgisi anlattıktan sonra eğlendirmek için etkinlikler gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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