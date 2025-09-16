Diyarbakır'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Yarışması Düzenlendi

Diyarbakır İl Müftülüğünce müftü Celal Büyük'ün başkanlığında hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Program kapsamında, hafızlığını tamamlayan kız ve erkek öğrenciler arasında hafızlık yarışması, Kur'an kursu öğrencileri arasında ise Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Sur ilçesinden Muhammed Çelik birinci oldu. Bayan hafızlık yarışmasında ise Yenişehir ilçesinden Sedef Tokdemir birinciliği elde etti.

Dereceye giren öğrenciler, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından tebrik edilerek çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. - DİYARBAKIR