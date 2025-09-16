Haberler

Diyarbakır'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Yarışması Düzenlendi

Diyarbakır'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Yarışması Düzenlendi
Diyarbakır İl Müftülüğünce hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı. Yarışmada Muhammed Çelik ve Sedef Tokdemir birinci oldular.

Diyarbakır İl Müftülüğünce müftü Celal Büyük'ün başkanlığında hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Program kapsamında, hafızlığını tamamlayan kız ve erkek öğrenciler arasında hafızlık yarışması, Kur'an kursu öğrencileri arasında ise Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Sur ilçesinden Muhammed Çelik birinci oldu. Bayan hafızlık yarışmasında ise Yenişehir ilçesinden Sedef Tokdemir birinciliği elde etti.

Dereceye giren öğrenciler, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından tebrik edilerek çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
