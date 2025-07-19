Diyarbakır'da Evlat Nöbeti 6. Yılında Devam Ediyor

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti 6. Yılında Devam Ediyor
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Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Aileler, çözüm sürecinin bir an önce sonuçlanmasını ve evlatlarına kavuşmayı umuyor.

Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde eylem yapan aileler oturma eylemlerine kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. Doğan Güger'in babası Hacı Güger, 6 yıldır evlat nöbeti tuttuklarını söyledi. Güger, "Bugün gelecek aşamada çok geç kalınmış 'Terörsüz Türkiye' isimli bir süreç var. Bunun yıllar önce yapılması gerekirdi. Bunca insanın, gençlerin ölmemesi gerekirdi. ve bugün burada bu çadırda evlat nöbetini tutuyoruz bütün annelerin ve babaların gözü uzak yollarda. Çocukların geleceği yollara bakıyorlar. Umudumuz önce Allah'tır sonra devletimizdir. Umarım bu çözüm süreci sonuna kadar gider. Biz bu çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz" dedi.

Mehmet Tokay'ın annesi Sadiye Tokay ise, 6 yıldan fazladır bu çadırda eylemlerine devam ettirdiklerini söyledi. Tokay, "Anne ve babalar gözyaşı döküyorlar. Bir süreç başladı inşallah sonuç verir ama devlet büyüklerimden tek ricam ilk etapta bizim çocuklarımız gönderilmedi. Yeter artık anneler ağlamasın" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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