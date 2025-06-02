Diyarbakır'da Evlat Nöbeti 384. Aileyle Devam Ediyor

Diyarbakır'da Evlat Nöbeti 384. Aileyle Devam Ediyor
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Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için başlatılan evlat nöbetine 384'üncü aile katıldı. Baba Mehmet Karacan, 1992 yılında kaybolan oğlu Murat Karacan için oturma eyleminde bulundu. Aileler, yıllardır haber alamadıkları çocuklarını bekliyor.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine 384'üncü aile katıldı.

Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 2 bin 100'üncü gününde devam ediyor. Oğlu Murat Karacan için Diyarbakır'dan oturma eylemine katılan baba Mehmet Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 1992 yılında işe gitmek için evden çıktığını ve bir daha gelmediğini ileri sürdü.

Karacan, barış sürecinden dolayı umutlu olduğunu belirterek, "Belki benimde oğlumu bulurlar ve geri döner. Hastayım, annesi de hasta. Oğlum biran önce gelsin. Gittiğinde 16 yaşlarındaydı, şu an ise 48 yaşında ve kaç yıldır hiç haber alamadık. Biran önce evine gelsin annesine, babasına kavuşsun" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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