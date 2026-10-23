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Diyarbakır’da ‘emanete sadakat, kahramanlara vefa’ programı düzenlendi

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DİYARBAKIR'da, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) tarafından ‘Emanete Sadakat, Kahramanlara Vefa’ programı düzenlendi.

DİYARBAKIR'da, Anadolu Şehit Aileleri Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) tarafından 'Emanete Sadakat, Kahramanlara Vefa' programı düzenlendi.

Yenişehir ilçesinde bulunan Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Devlet Korosu Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programa, AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen, AŞAV Diyarbakır Şube Başkanı Hakan Çelik, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Mehmet Çiçek, DEVA Partisi İl Başkanı Remzi Kaymak, bazı vakıf ve dernek temsilcileri ile şehit aileleri, gaziler ve güvenlik korucuları katıldı.

Program, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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