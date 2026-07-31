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Diyarbakır’da cuma geleneği yıllardır sürüyor

Diyarbakır’da cuma geleneği yıllardır sürüyor
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Diyarbakır’da her cuma namazı sonrası hayırsever vatandaşlar tarafından çeşitli yiyecek ve içecekler ikram ediliyor.

Diyarbakır'da her cuma namazı sonrası hayırsever vatandaşlar tarafından çeşitli yiyecek ve içecekler ikram ediliyor. Yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında bu hafta da yaklaşık 200 bardak limonata ve reyhan şerbeti vatandaşlara ikram edildi.

Diyarbakır'da uzun yıllardır devam eden cuma geleneği bu hafta da sürdü. Cuma namazının ardından hayırsever vatandaşlar tarafından limonata, simit, reyhan şerbeti, meyan kökü şerbeti, gofret, lokum ve benzeri birçok yiyecek ile içecek vatandaşlara ikram edildi. Gelenek kapsamında hayırseverler, satıcılara ürünlerin ücretini ödeyerek dağıtılmasını sağlıyor. Bu hafta da bir hayırsever, satıcı Doğan Evelek'e ücretini ödeyerek yaklaşık 200 bardak limonata ve reyhan şerbetinin vatandaşlara dağıtılmasına vesile oldu. Evelek, "Esnaf bir arkadaşımız dağıttı. Allah hayrını kabul etsin. Hem reyhan şerbeti hem de limonata ücretini ödedi. Toplam 150 ile 200 bardak arası dağıttık. İsteyen olursa ücretini ödüyorlar dağıtma işini biz yapıyoruz. Gelenektir her hafta bir şeyler dağıtılır simit, limonata gibi bu haftada Hacı abimize nasip oldu. İnşallah her hafta böyle hayırseverler çıkmaya devam eder" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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