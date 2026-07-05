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Diyarbakır'da sıcağı gören çocuklar Anzele'ye koştu

Diyarbakır'da sıcağı gören çocuklar Anzele'ye koştu
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Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasıyla çocuklar, tarihi Anzele suyuna atlayarak serinlemenin keyfini çıkardı.

Diyarbakır'da sıcak havaları gören çocuklar, tarihi Anzele suyuna atlayıp serinlemenin keyfini çıkardı.

Diyarbakır'da 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklıkları, insanları serinlemek için alternatif üretmeye yöneltiyor. Yüzme havuzunun olmadığı bölgede çocuklar serinlemek için Anzele suyuna koştu. Öğlen sıcağı ile birlikte kendilerini tarihi suya bırakan çocuklar, gönüllerince eğlendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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