Diyarbakır'da çocuklar Anzele Parkı'nda serinliyor

Diyarbakır'da çocuklar, ailelerinin nezaretinde Anzele Parkı'nda süs havuzunda serinliyor.

Kentte termometreler 42 dereceyi gösterirken, çocuklar serinlemek için merkez Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'na gelerek Karacadağ eteklerinden gelen suda serinliyor. Aileleriyle birlikte parka gelen çocuklar, süs havuzunda serinledikten sonra bazalta taşına uzanarak güneşlenmenin keyfini çıkartıyor.

Çocuklarını parka getiren ailelerden Mustafa Kurşun, haftada 3-4 kere serinletmek için çocuğunu getirdiğini söyledi. Kurşun, suyun kaynak su olduğunu ve çocukların vazgeçilmez yeri olduğunu dile getirdi. - DİYARBAKIR