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Diyarbakır'da boğazına kuru yemiş kaçan KOAH hastası Heimlich ile kurtuldu

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Diyarbakır'da boğazına kuru yemiş kaçan KOAH hastası Heimlich ile kurtuldu
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezerken boğazına kuru yemiş kaçan KOAH hastası yaşlı şahıs, Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Şahsın KOAH hastası olduğu ve ikinci kez Heimlich müdahalesiyle kurtulduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da yediği kuru yemişlerin nefes borusuna kaçması sonucu nefesi kesilen KOAH hastası yaşlı şahıs, "Heimlich" manevrasıyla hayata tutundu.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezen bir kişi, dışarı çıkacağı esnada yediği kuru yemişler boğazında kaldı. Şahsın nefessiz kalıp dengesini kaybettiğini görenler, "Heimlich" manevrasıyla müdahalede bulundu. Şahıs, dakikalarca müdahalenin ardından kuru yemişlerin dışarı atılmasıyla nefes alabildi. Sırtı sıvazlanan şahıs, su içtikten sonra kendine gelebildi.

Şahsın, KOAH hastası olduğu ve ikinci kez Heimlich müdahalesiyle kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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