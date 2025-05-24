Diyarbakır'da Baygın Halde Bulunan Vatandaşa Müdahale

Diyarbakır'da Baygın Halde Bulunan Vatandaşa Müdahale
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobilde baygın halde bulunan vatandaşa 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. İlk yardımı olay yerinde yapılan vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'da bir vatandaş otomobilde baygın halde bulundu.

Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı üzerinde sağ şeritte bir otomobil içinde sürücüsünün baygın hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar polis ve 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Haber verilmesinin üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobilin bagaj kısmından kapıları açmaya çalıştı. Yapılan çalışmaların ardından kapılar açılarak baygın vatandaşa ulaşıldı.

Baygın ve hasta olduğu öğrenilen vatandaşa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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