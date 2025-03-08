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Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması
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Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı. Kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanları ziyaret edip günlerini kutladı.

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı, Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, kamu kurumlarında çalışan kadınları ziyaret edip karanfil takdim ederek günlerini kutladı. Aküzüm, "Kadının gücü ile güçlü bireyler ve toplumlar inşa edilir. Kadının gülüşü, dünyaya bahar getirir. Hayatımızın her alanında büyük katkıları olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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