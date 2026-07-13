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Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonlarında 107 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 107 kilogram esrar ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 107 kilogram esrar ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 42 kilogramı toz, 65 kilogramı ise skunk olmak üzere 107 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: ANKA
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