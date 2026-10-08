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Diyarbakır Çermik'te Kur'an kursunda hafızlığı tamamlayan 3 öğrenciye belge verildi

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Diyarbakır Çermik'te Kur'an kursunda hafızlığı tamamlayan 3 öğrenciye belge verildi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 3 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, hafızları tebrik ederek hocalara, ailelere ve hayır sahiplerine teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan Kur'an kursu öğrencilerine hafızlık belgeleri verildi.

Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak 2026 yılı 3. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 3 hafıza belgeleri takdim edildi. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, "Hafızlarımızı tebrik ediyorum. Onların yetiştirilmesinde emeği geçen hocalarına, ailelerine ve kurslarımıza desteklerini esirgemeyen hayır sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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