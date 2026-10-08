Diyarbakır Çermik'te Kur'an kursunda hafızlığı tamamlayan 3 öğrenciye belge verildi

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan Kur'an kursu öğrencilerine hafızlık belgeleri verildi.

Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak 2026 yılı 3. dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olan 3 hafıza belgeleri takdim edildi. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, "Hafızlarımızı tebrik ediyorum. Onların yetiştirilmesinde emeği geçen hocalarına, ailelerine ve kurslarımıza desteklerini esirgemeyen hayır sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı