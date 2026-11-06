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Diyarbakır Çermik'te ilk sabah namazı buluşması Ulu Cami'de çorba ikramıyla yapıldı

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Diyarbakır Çermik'te ilk sabah namazı buluşması Ulu Cami'de çorba ikramıyla yapıldı
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Diyarbakır Çermik'te İlçe Müftülüğünce düzenlenen sabah namazı buluşmalarının ilki Ulu Cami'de yapıldı. Her cuma Ulu Cami'de yapılacak programda İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan sohbet etti, cemaate çorba ikram edildi.

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşmalarının ilki gerçekleştirildi.

Her cuma günü Ulu Camide gerçekleştirilecek olan sabah namazı buluşmalarının ilki bu sabah gerçekleştirildi. Sabah namazının ardından yapılan tesbihat ve gerçekleştirilen Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Burhan kızılarslan, "Takva üzere yaşamak" konulu sohbette bulundu. Ulu Cami imam-hatibi Mustafa Öztürk'ün yaptığı dua sonrası cemaate çorba ikramıyla program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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