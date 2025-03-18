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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan İbadetleri Üzerine Konuştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan İbadetleri Üzerine Konuştu
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camii'nde teravih namazı kıldırdı ve cemaate Ramazan ayı ibadetleri hakkında önemli mesajlar verdi. 'İyilik Ayı Ramazan' temasıyla yapılan konuşmasında, ibadetlerin önemine ve Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camii'nde teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Eyüp Sultan Camii'ndeki teravih namazının ardından cemaate hitap etti. Başkan Erbaş, "Ey nefsini kötülüklerden arınmış kişi Rabbine dön. Sen Rabbinden razı, Rabbinde senden razı. Razı olduğum kullarım arasına katıl ve cennetime gir" ayet-i kerimesini hatırlatarak, "Allah'ın rızasına bu mübarek ramazan günlerinde ibadetlerimizi huşu içerisinde yaparak, oruçlarımızı huşu içinde tutarak, teravih namazımızı ve 5 vakit namazımızı huşu içinde kılarak, zekatlarımızı, fitrelerimizi, sadakalarımızı vererek, hayır hasenatımızı yaparak, Kur'an okuyarak ulaşacağız. Rabbimiz Kur'an'da bize böyle bir yol gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Nefes alıp verebilirken kulluğumuzu iyi yapalım"

Başkan Erbaş, Ramazan ayında kazanılanları diğer 11 ayda da yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, "Rabbimizin yolundan ayrılmayalım. Ömrümüzün ne zaman tükeneceğini bilmiyoruz. Nefes alıp verebilirken kulluğumuzu iyi yapalım" diye konuştu.

Bu seneki Ramazan temasını 'İyilik Ayı Ramazan" olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, "Ailemize çocuğumuza, eşimize, dostumuza, akrabalarımıza her zaman iyilik yapmalarını tavsiye edelim. Allah'ın emirlerini onlara tebliğ edelim. İslam'ı tebliğ etmek Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) bizlere bir nasihatidir" ifadelerini kullandı.

"Hayat rehberi olan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamaya çalışalım"

Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Veda Hutbesinde ümmetine Kur'an-ı Kerim ve sünnetini emanet bıraktığını hatırlatarak, "Allah'ın kitabını bilmeyenler öğrensin, öğrenenler okusun ve anlamaya çalışsın. Hayat rehberi olan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamaya çalışalım. Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) sünneti seniyyesine göre yaşayalım. Sırat-ı müstakimden ayrılmayalım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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