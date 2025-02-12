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Diyadin Öğrencilerinden Anlamlı Ziyaret

Diyadin Öğrencilerinden Anlamlı Ziyaret
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinden öğrenciler, Doğubayazıt gençlik merkezine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek iki ilçenin gençleri arasında kaynaşma ve kültürel paylaşım sağladı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrenim gören öğrenciler, Doğubayazıt ilçesinde bulunan gençlik merkezine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bu etkinliğe, Diyadin Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri ve gençlik liderleri de katılarak programa renk kattı. Ziyaret sırasında, Doğubayazıt Gençlik Merkezi'nin sunduğu imkanlar tanıtılarak merkezdeki faaliyetlere dair bilgi paylaşıldı. Etkinlik boyunca çeşitli eğlenceli oyunlar oynandı, katılımcılar müzik aletlerini deneyimleme fırsatı buldu ve neşeli anlar yaşandı. Bu buluşma, hem iki ilçenin gençlerini kaynaştırdı hem de kültürel paylaşım için değerli bir ortam sundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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