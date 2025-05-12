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Diyadin'de Trafik Farkındalığı için Etkinlik Düzenlendi

Diyadin'de Trafik Farkındalığı için Etkinlik Düzenlendi
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde düzenlenen 'Bir Kural, Bir Ömür' etkinliği, trafik kazalarını azaltmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla yoğun ilgi gördü. Sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapılarak emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı.

Diyadin'de "Bir kural, bir ömür" etkinliği düzenlendi

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisleri tarafından "Bir Kural, Bir Ömür" etkinliği düzenlendi.

Trafik kazalarını azaltmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında, sürücülere trafik kurallarının önemi hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve emniyet kemeri kullanımının hayati önemi vurgulandı. Trafik polisleri, özellikle hız, emniyet kemeri ve yaya önceliği gibi kritik konularda sürücüleri bilgilendirerek güvenli sürüş alışkanlıklarının yaygınlaştırılması için çağrıda bulundu.

Etkinliğe katılan sürücüler, trafik kurallarına uymanın sadece kendilerinin değil, tüm toplumun güvenliği açısından kritik olduğunun altını çizerek, bu tür farkındalık çalışmalarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRULLAH KARİP - Yerel
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