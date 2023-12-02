Diyadin'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, ilçede kar yağışı, buzlanma, ulaşım sorunu gibi konular ele alındı.Toplantıda, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alınması ve koordinasyonun sağlanması hususunda kararlar alındı.

Toplantının ardından Karali, ilçede faaliyete geçen AKSA Doğalgaz Dağıtım Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karali, doğalgaz dağıtım istasyonuna Botaş iletim hattından doğalgaz basıldığını yerinde inceledi. Tesisin ilçe için hayırlı olmasını dileyen Karali, çalışanlara teşekkür etti. Karali'ye, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Feruh Mağden, İlçe Emniyet Amiri Komiser Oğuz Kaan Çambel ve İlçe Müftü Vekili İsmail Erdoğan da eşlik etti. - AĞRI