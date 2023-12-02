Üye Girişi
Haberler

Diyadin'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, ilçede kar yağışı, buzlanma, ulaşım sorunu gibi konular ele alındı.Toplantıda, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alınması ve koordinasyonun sağlanması hususunda kararlar alındı.

Toplantının ardından Karali, ilçede faaliyete geçen AKSA Doğalgaz Dağıtım Merkezini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karali, doğalgaz dağıtım istasyonuna Botaş iletim hattından doğalgaz basıldığını yerinde inceledi. Tesisin ilçe için hayırlı olmasını dileyen Karali, çalışanlara teşekkür etti. Karali'ye, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Feruh Mağden, İlçe Emniyet Amiri Komiser Oğuz Kaan Çambel ve İlçe Müftü Vekili İsmail Erdoğan da eşlik etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Diyadin Ağrı Yerel Ulaşım Güvenlik Hava Durumu Enerji Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title