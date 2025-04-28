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Diyadin'de Karayolları Çukurları Yama ile Onarılıyor

Diyadin'de Karayolları Çukurları Yama ile Onarılıyor
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Ağrı Karayolları Şube Şefliği ekipleri, Diyadin'deki karayolu ağındaki çukurları yama yöntemiyle onarıyor. Kaymakamlık, yol ağındaki bozulmaların giderilmesi amacıyla onarım çalışmalarının başladığını duyurdu.

Ağrı Karayolları Şube Şefliği ekipleri, Diyadin'deki karayolu ağında oluşan çukurları yama yöntemiyle onarıyor.

Diyadin Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kaymakamlık koordinasyonunda Ağrı Karayolları Şube Şefliği ekiplerinin, ilçedeki karayolları ağında bozulmaların giderilmesi amacıyla yama çalışmalarına başladığını duyurdu.

Açıklamada, karayolları yol ağında meydana gelen çukur ve deformasyonların asfalt yama yöntemiyle onarıldığı belirtilirken, sezonun ilerleyen dönemlerinde kapsamlı asfalt çalışmalarının da yapılmasının planlandığı ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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