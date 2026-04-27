Dışişleri Bakanı Fidan, Üç Deniz Girişimi Zirvesi için Hırvatistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 28-29 Nisan tarihlerinde Dubrovnik'te düzenlenecek Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11. Zirvesi'ne katılmak üzere 28 Nisan'da ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, zirveye Cumhurbaşkanı'nı temsilen katılım sağlayacak.

Türkiye ilk kez "Stratejik Ortak" sıfatıyla katılacak

Zirve, Türkiye'nin 28-29 Nisan 2025'te Varşova'da düzenlenen ÜDG Zirvesi'nde "Stratejik Ortak" olarak kabul edilmesinin ardından bu sıfatla katılım sağlayacağı ilk toplantı olması bakımından önem taşıyor.

Bakan Fidan'ın zirvede yapacağı konuşmada, günümüzde bağlantısallığın yalnızca fiziksel altyapıyla sınırlı olmadığına dikkat çekmesi bekleniyor. Bu kapsamda bağlantısallığın; ulaşım, enerji, dijital ağlar, finans ve yönetişim alanlarını kapsayan çok boyutlu bir yapıya dönüştüğünü vurgulayacağı ifade ediliyor.

Tedarik zincirleri ve enerji hatlarında çeşitlilik vurgusu

Bakan Fidan'ın, küresel ölçekte yaşanan çatışmaların ekonomi ve arz güvenliği üzerindeki etkilerine işaret ederek, tedarik zincirleri ile enerji hatlarının çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekmesi öngörülüyor.

Türkiye iş birliğini derinleştirmeye hazır mesajı

Türkiye'nin ÜDG'yi bölgesel sahiplenmeyi güçlendiren kapsayıcı bir platform olarak gördüğünü dile getirmesi beklenen Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin jeostratejik konumu sayesinde girişime "Stratejik Ortak" olarak katkı sunmaya ve iş birliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

Türkiye-AB ilişkileri için "yeni anlatı" mesajı

Fidan'ın ayrıca, günümüzün karmaşık ve birbiriyle bağlantılı sınamaları karşısında Türkiye-AB ilişkilerinde somut ilerleme sağlayacak yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulaması ve bağlantısallık gündeminin bu açıdan önemli bir fırsat sunduğunu belirtmesi öngörülüyor.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu vurgusu

Konuşmada, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi gibi girişimlerin küresel ticarete sunduğu fırsatlara değinilmesi, Türkiye'nin bağlantısallık koridorlarını rekabet unsuru olarak değil, birbirini tamamlayan yapılar olarak değerlendirdiğini ifade etmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı