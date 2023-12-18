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Dilovası Tepecik Mahalle Konağı Yapımı Tamamlanıyor

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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde söz verdiği Tepecik Konağı'nın yapımı tamamlanmak üzere. İnsanları birbirine yakınlaştırarak sosyal hayatı güçlendirmesi hedeflenen mahalle konağı, tamamlanan çalışmaların ardından hizmete açılacak.

Dilovası Tepecik Mahalle Konağı yapımında sona gelindi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde söz verdiği Tepecik Konağının yapımı tamamlanmak üzere. İnsanları birbirine yakınlaştırarak sosyal hayatı güçlendirmesi hedeflenen mahalle konağı, tamamlanan çalışmaların ardından hizmete açılacak.

Sosyal medya hesabından projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanacağını duyuran Başkan Şayir, "Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Dilovamız'a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor. Tepecik Mahalle Konağımızdaki çalışmalarda sona gelindi. Yakında halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamza Şayir Haberler

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