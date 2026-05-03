Dilencilikten elde edilen 75 bin 693 TL kamuya aktarıldı

Eskişehir'de nisan ayı içerisinde yetişkin dilencilere yönelik yürütülen denetim ve çalışmalarda toplam 41 kişi tespit edildi.

Eskişehir Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan denetimlerde; tespit edilen 41 kişiden 12'sine hane ziyareti gerçekleştirilirken, 8 kişiye sağlık taraması yapıldı ve 3 kişinin sağlık kuruluşlarından yararlandırılması sağlandı. Ayrıca, farklı illerden gelerek dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişi hakkında da ilgili bildirimler yapıldı. Çalışmalar süresince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yetişkin dilencilerle ilgili toplam 19 ihbar ulaştığı belirtildi. Operasyonlar ve denetimler sonucunda dilencilikten elde edildiği tespit edilen 75 bin 693 TL tutarındaki gelirin ise kamuya aktarıldığı açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
