Dikyar Mahallesi'nde Yol Düzenlemesi Vatandaşı Mağdur Ediyor
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki yol düzenleme çalışmaları, mahalle sakinlerini ulaşım zorluğu ve artan taksi ücretleri ile mağdur etti. Eski kavşakların kapatılması sonrası, ulaşım mesafesi 200 metreden 3 kilometreye çıkarken, vatandaşlar acil durumlarda ambulansın girememe sorunuyla karşı karşıya kalıyor.
Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi'nde yapılan yol düzenleme çalışmaları vatandaşları mağdur etti. Pulur mevkisinden ilçe merkezine ulaşım daha önce 200 metre iken, yeni yol düzenlemesiyle bu mesafe 3 kilometrenin üzerine çıktı.
Eski kavşakların kapatılmasıyla birlikte mahalle sakinleri tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, daha önce 100 TL olan taksi ücretinin şu anda 250 TL'ye yükseldiğini, özellikle acil durumlarda ambulansın mahalleye girişinin zorlaştığını belirtti.
Mahalle halkı ve ilçe sakinlerinin defalarca dilekçe vermesine rağmen henüz bir sonuç alınamadı. Sadece mahalle değil, ilçe genelinde birçok kişi bu düzenlemeden olumsuz etkileniyor. Benzin istasyonuna giriş kavşağının da kaldırılmasıyla sürücüler 4 kilometrelik fazladan yol yapmak zorunda kalıyor.
Yapılan yeni kavşağın da verimsiz olduğu, kaldırımların gereğinden fazla geniş tutulduğu, yolun ise daraldığı ifade ediliyor. Tır ve otomobilin yan yana geçmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini söyleyen vatandaşlar, yolun eski haline dönmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. - ERZURUM