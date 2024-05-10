Dikiş Makinesi Ustası 42 Yıldır İl İl Gezerek Tamir Yapıyor

Dikiş makinesi ustası 58 yaşındaki Ekrem Usta, 42 yıldır il il gezerek dikiş makinesi tamiri yapıyor.

Samsun'da yaşayan Erdem Usta, çocuk yaşta bir tekstil atölyesinde öğrendiği dikiş makinesi ustalığını yıllar sonra meslek haline getirdi. Usta, çalıştığı atölyede dikiş makinalarının tamirini öğrenerek memleketi Samsun'a döndü. Usta, ardından Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde il il gezerek dikiş makinası tamiri yapmaya başladı. Genellikle Halk Eğitim Merkezi dikiş kursları, perdeciler, çeyizciler ve terzilerin makinelerini tamir eden Usta, randevu usulü çalışarak her ay Samsun'dan Kars'a kadar seyahat ediyor.

Mesleğinde çırak yetişmediğini de ifade eden klasik dikiş makinesi ustası Ekrem Usta, günümüzde elektronik dikiş makinaları çıktığını gençlerin de ilgisinin teknolojiye yönelik olduğu belirterek çırak bulamadıkları ve mesleğin son temsilcileri olduğunu söyledi.

"Bizden sonra inşallah bu meslek devam eder" diyen Usta, "Bu makinelerden piyasada çok var. Daha önce kadınlarımız, annelerimiz çeyiz üzerine bu makinaları hediye olarak aldılar. Evlenirken koşul koydular ve şimdi ellerine kalan makineleri halen daha tertemiz bakmaktalar. Hatıra olarak kimisi babasından kimisi eşinden kaldığı için hatıra olarak kullanıyorlar ve ayrıca bunu bir meslek haline de getirdiler. Benim daha önce esnaflara vermiş olduğum telefon numaramdan bana ulaşıyorlar. Randevu şeklinde ayın belli günlerinde her ile, ilçeye geleceğim günü bildiriyorum. O gün orada bulunup makinaları tamir ediyorum. Servis olaylarımız da Samsun'dan başlıyor. Samsun, Ordu, Rize, Trabzon, Artvin, Ardahan ve Kars'a kadar yetişebildiğimiz yere kadar gidiyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN