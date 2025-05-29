Dikili'de Kaymakamın Etek Boyu Yorumuna Protesto

(İZMİR) - Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Dikili Kadın Platformu, Eğitim Sen ve Eğitim-İş üyeleri, İzmir'in Dikili ilçesinde Dikili İmam Hatip Lisesi'nin yıl sonu etkinliğinde bir kız öğrencinin etek boyuna müdahale ettiği iddia edilen Dikili Kaymakamı Cevat Gün'ü protesto etti. Açıklamada, "Kız çocuklarının etek boylarının bir toplumsal yargı, bir ahlak dersi, bir tahrik unsuru olarak değerlendirilmesini kabul etmiyoruz" denildi.

Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu etkinliklerinde, 9. sınıf öğrencisi bir kızın etek boyuna yönelik "Bu eteğin boyu ne? Utanmıyor musun böyle giyinmeye" dediği öne sürülen Dikili Kaymakamı Cevat Gün, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Dikili Kadın Platformu, Eğitim-İş, Eğitim-Sen ve vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında, "Öğrencimize uygulanan bu muameleyi, gerici ve ırkçı eğitime dair yaklaşımları şiddetle kınıyoruz" denildi. Katılımcılar "Ahlak dersi değil sanat dersi ver", "Nitelikli eğitim istiyoruz", "İktidar elini çocuklardan çek" ve "Irkçı, gerici eğitime hayır" sloganları attı.

Dikili Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutulmamalıdır ki eğitim, bireyin zihinsel, sosyal ve kişisel gelişimini desteklemek içindir. Genç kızların giyimleri üzerinden ahlaki yargılarda bulunmak, onları baskı altında hissettirmek ve utandırmak temel eğitimin amacına ters düşer. Kız çocuklarının etek boylarının bir toplumsal yargı, bir ahlak dersi, bir tahrik unsuru olarak değerlendirilmesini kabul etmiyoruz.

İktidar çıkardığı yasalarla antidemokratik ve antilaik uygulamaları meşrulaştırmaya çalışıyor. Kız çocuklarının etek boylarının bir toplumsal yargı, bir ahlak dersi, bir tahrik unsuru olarak değerlendirilmesini kabul etmiyoruz. Dikili Kadın Platformu olarak çocukların, özellikle de kız çocuklarının kıyafetlerini hedef alan zihniyetin karşısındayız. Bu tür tutumları meşrulaştıran politikalarınıza karşı kararlılığımızı ve mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yetkilileri öğrencilerin kıyafetlerine müdahale etmek yerine onları destekleyen, güçlendiren ve özgür bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan bilimsel ve laik eğitim politikaları üretmeye davet ediyoruz."