Bakan Uraloğlu: 'Mart 2025'ten bu yana dijital başvuru sistemi ile 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu elektronik ortamda ele aldık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mart 2025'ten bu yana dijital sistemle 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu ele aldıklarını ve 24 bin 150 başvuruyu sonuçlandırdıklarını açıkladı. Dijitalleşme ile başvuru süreçlerinin sadeleştiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijitalleşme çalışmaları kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya alınan yolcu hakları başvuru sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Mart 2025'ten bu yana dijital başvuru sistemi ile 30 bin 750 yolcu hakkı başvurusunu elektronik ortamda ele aldıklarını, 24 bin 150 başvuruyu ise dijital ortamda sonuçlandırdıklarını ifade etti.

"Başvuru ve değerlendirme işlemleri artık tamamen elektronik ortamda yürütülüyor"

Yolcu haklarına ilişkin süreçleri dijital ortama taşıdıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Başvuru ve değerlendirme işlemleri artık tamamen elektronik ortamda yürütülüyor. Örneğin, olağanüstü olmayan durumlarda uçuş iptali, uçuşun planlanan saatinden sonra gerçekleşmesi, geçerli bilete sahip olunmasına rağmen fazla satış sebebiyle uçağa kabul edilmeyen yolcular ile hizmet sınıfının üst veya alt sınıfa değiştirilmesi gibi birçok durumda yolcularımızın ilgili mevzuat çerçevesinde hakları bulunuyor. Bu doğrultuda yolcularımız, uçuşlarına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri KDM-ERP üzerinden (https://kdmerp.shgm.gov.tr/ ) sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor ve başvuru süreçlerini çevrim içi olarak takip edebiliyor. Bu uygulama ile başvuruların öncelikle hizmeti sunan işletmeler tarafından değerlendirilmesini sağlayarak uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşmasını amaçlıyoruz. Başvuruların elektronik ortamda alınması, işlem süreçlerini sadeleştirdi. Tüm süreçlerin merkezi olarak yönetilmesi, istatistiksel analiz ve politika geliştirme kapasitemizi güçlendirdi. Dijitalleşme sayesinde hem yolcu memnuniyetini hem de kurumsal etkinliği artırdık" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA

