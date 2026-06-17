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Kaymakam Kahraman, öğrencilerin okuma bayramı coşkusuna ortak oldu

Kaymakam Kahraman, öğrencilerin okuma bayramı coşkusuna ortak oldu
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Kars'ın Digor ilçesinde düzenlenen Okuma Bayramı etkinliğinde öğrenciler, gösteri ve şiirlerle ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, başarılı öğrencilere madalya takdim ederek onların heyecanına ortak oldu.

Digor'da Okuma Bayramı etkinliği, öğrencilerin sergilediği birbirinden renkli görüntülerle kutlandı.

Kars'ın Digor ilçesinde düzenlenen programda Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, öğrencilerin heyecanına ortak olarak onların mutluluğunu paylaştı.

Okuma yazmayı öğrenmenin sevincini yaşayan öğrenciler, hazırladıkları gösteriler, şiirler ve çeşitli etkinliklerle ailelerine ve davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Büyük ilgi gören programda öğrencilerin performansları izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlik kapsamında başarılı öğrencilere madalyalarını takdim eden Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, çocukların eğitim hayatlarındaki bu önemli dönüm noktasını kutladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Kahraman, onların azim ve gayretlerinin gelecekte daha büyük başarılara vesile olacağını ifade etti.

Programda konuşan Kaymakam Kahraman, çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada okuma yazmayı öğrenmenin gururunu yaşayan öğrencilerimizin sevincine ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan öğretmenlerimize ve her zaman çocuklarının yanında olan velilerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum" dedi.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen Okuma Bayramı etkinliği, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve madalya töreninin ardından sona erdi. Program, öğrencilerin eğitim yolculuklarında attıkları ilk önemli adımı kutlamaları açısından anlamlı bir gün olarak hafızalarda yer aldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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