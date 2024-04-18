Didimli turizm öğrencileri Turizm Haftası'nı kutladı

Didimli turizm öğrencileri Turizm Haftası'nı düzenledikleri program ile kutladı.

Didim Zeynep- Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından Turizm Haftasına özel program düzenlendi. Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekler ikram edildi. Programa Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, ilçedeki okul müdürleri, STK ve kurum amirleri ile veliler katılım gösterdi.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program başlayan Zeynep-Mehmet Dönmez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsmail Seçkin Üstün açılış konuşmasını yaptı. Günün anlam ve önemine dair konuşmasını gerçekleştiren Müdür Üstün, "Turizm konusunda toplumda farkındalığı arttırmak ve turizm bilinci oluşturmak, iç turizmi canlandırmak, doğal, tarihi ve kültürel varlıkları sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda değerlendirmek ve halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında "Turizm Haftası" kutlanmaktadır. Ege bölgesinin incisi olan Didim ilçemiz; tarihi dokusuyla, doğasıyla, denizi ve kumu ile eşsiz güzellikleri ile ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında en büyük görevi yürüten okulumuzda Yiyecek ve İçecek ve Konaklama Seyahat Alanlarında 309 öğrenci ve 28 öğretmenimizle Didim de ve ülkemizde bir ilki gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde turizmin önemini ortaokul öğrencilerine kavratmak için üç yıldır "Genç Şefler yarışıyor" yarışması düzenleyerek bir ilki gerçekleştirdik. Yarışmaya katılan okulları idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerinin bizleri onurlandırdıkları için kurumum adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Gerçekleştirilen konuşmalar ardından program, öğrencilerin hazırladığı slayt sunumu, yabancı dillerdeki tiyatro ve şarkı gösterileri ile devam etti. Program sonunda Genç Şefler yarışmasında başarı gösteren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - AYDIN