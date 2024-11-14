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Didim'de Üreticilere Yeni Destekleme Modelleri Tanıtıldı

Didim'de Üreticilere Yeni Destekleme Modelleri Tanıtıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni destekleme modelleri hakkında bilgi vermek amacıyla Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bilgilendirme toplantıları düzenledi. Üreticilerle bir araya gelinerek, tarımsal üretim planlaması ve destekleme modelleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destekleme modelleri için sahaya inen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri toplantılarla üreticileri bilgilendirdi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yeni destekleme modellerinin daha iyi anlaşılması ve anlatılması için çalışmalarına başladı. İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmezken bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Didim ilçesinde üreticiler ile bir araya gelerek, yeni destekleme modeli hakkında çiftçileri bilgilendirdi, merak edilen soruları yanıtladı. Toplantılarda tarımsal üretim planlaması konuları da görüşüldü.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda "Ülkemizin her bir köşesinde üreticimizle buluşuyoruz. Balat Mahallemizde bu akşam İlçe Müdürümüz Alamettin Hatipoğlu çiftçilerimizle bir araya gelerek Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli anlatılıp ilçemiz tarımsal konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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