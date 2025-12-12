Köpeğini bulana 10 bin lira ödül verecek

Didim'de kaybolan köpeği için sosyal medyaya ilan veren İngiliz uyruklu Gail Wright köpeğini bulana 10 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Didim Hisar Mahallesi Sedefkoy mevkiinde kaybolan köpeğin bulunması için para ödülü konuldu. İlçede yaşayan İngiliz uyruklu Gail Wright köpeğinin 3 gün önce Sedefkoy tarafında görüldüğü bilgisine ulaşan Gail Wright "Lütfen bebeğimi eve getirmeme yardım edin. Alfie en son Didim bölgesinde görüldü. Ödül 10 bin TL" diyerek sosyal medya üzerinden vatandaşlardan yardım istedi. - AYDIN