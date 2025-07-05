Didim'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için Bilgilendirme Çalışması

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ilçede bulunan dört mahallede toplam 132 vatandaşa yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eğitimlerde, şiddetin önlenmesi, Kadına El Kalkamaz mottosu ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Kadın vatandaşların cep telefonlarına KADES uygulaması yüklenmesine yardımcı olunurken, şiddet anında nasıl kullanılacağı da anlatıldı. Ayrıca bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür bilgilendirme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşların KADES uygulamasını kullanmaları ve şiddete karşı duyarlı olmaları çağrısında bulundu. - AYDIN