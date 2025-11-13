Didim'de Hayvan Hastalıklarına Karşı Kontroller Devam Ediyor

Aydın'ın Didim ilçesinde hayvan hastalıklarına karşı ilçe tarım ve güvenlik güçlerinin yol kontrolleri devam ediyor.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde hayvan hastalıklarıyla mücadele sürüyor. Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz tarafından kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde yol kontrolleri yapılmaktadır. Şap hastalığıyla mücadelenin en etkili yolu aşılama ve hayvan hareketlerinin denetimidir. Karantina altındaki bölgelerde kesim amacı dışında hayvan hareketlerine izin verilmemektedir. Hastalığın kontrol altına alınması ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için lütfen kurallara uyalım" denildi. - AYDIN