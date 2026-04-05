Hamsi kotası için Didim'de denetim yapıldı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından, hamsi kotası uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan hamsi kotası talimatı doğrultusunda Altınkum İskelesi ile Taşburun Balıkçı Barınağı'nda yapılan kontrollerde, gırgır avcılığı yapan balıkçı tekneleri denetlendi. Ekipler tarafından teknelerde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

