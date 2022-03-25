Didim'de geleceğin güzellik uzmanları atölyede eğitim alacak - Haberler

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Didim'de geleceğin güzellik uzmanları atölyede eğitim alacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Didim'de geleceğin güzellik uzmanları atölyede eğitim alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yapılan Güzellik ve Saç bakım hizmetleri bölümüne yönelik atölye bölümünün yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığınca Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yapılan Güzellik ve Saç bakım hizmetleri bölümüne yönelik atölye bölümünün yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Didim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine yapılan atölye çalışmalarını yerinde inceledi. Okul Müdürü Talip Şahin ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti İlçe Başkanı Subaşı " Milli Eğitim Bakanlığınca yaptırılan ve içerisindeki malzemelerle birlikte yaklaşık 2 Milyon TL'ye mal olacak olan atölye, okul bünyesinde bulunan Güzellik ve Saç bakım hizmetleri öğrencilerinin stajları için kullanılacak. 5 ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Didim'e ve öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Didim'de geleceğin güzellik uzmanları atölyede eğitim alacak

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Atölye, Didim, Yerel, Haberler

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