Haberler

Didim Altınkum'da Elektrik Kaçağı Bir Köpeğin Ölümüne Neden Oldu

Güncelleme:
Didim Altınkum'da bir aydınlatma direğinde meydana gelen elektrik kaçağı, sokakta bulunan bir köpeğin ölümüne yol açtı. Olay, bölgedeki altyapı güvenliği endişelerini artırdı ve vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını talep etti.

(AYDIN) - Didim Altınkum'da bir aydınlatma direğinde oluştuğu iddia edilen elektrik kaçağı, bir köpeğin ölümüne neden oldu. Olay, bölgede altyapı güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Didim Yalı Caddesi'nde, bir aydınlatma direğinde elektrik kaçağı meydana geldiği iddia edildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, sokakta bulunan bir köpek kaçak akıma kapılarak kısa sürede hayatını kaybetti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgede güvenlik endişesi yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bölge sakinleri, yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlayan Altınkum'da benzer risklerin insan sağlığını da tehdit edebileceğine dikkat çekti. Vatandaşlar, aydınlatma direkleri ve elektrik altyapısının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, yetkililerden kapsamlı inceleme yapılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA
