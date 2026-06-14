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Denizde can veren Astsubay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Denizde can veren Astsubay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde balık avlamak için denize açılan 40 yaşındaki Astsubay Abdülsamet Açıkgöz'ün cansız bedeni bulundu. Askeri törenle toprağa verilen Açıkgöz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde balık avlamak için girdiği denizde cansız bedeni bulunan 40 yaşındaki Astsubay Abdülsamet Açıkgöz, düzenlenen askeri törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den tatil amacıyla Didim'deki kayınpederinin evine gelen Astsubay Abdülsamet Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde balık avlamak amacıyla denize açılmıştı. Açıkgöz'den bir süre haber alamayan ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalar neticesinde, talihsiz astsubayın cansız bedenine deniz yüzeyinde ulaşılmıştı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Astsubay Açıkgöz'ün cenazesi Didim'e getirildi. Çamlık Mahallesi'nde bulunan Esentepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, Açıkgöz'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Astsubay Abdülsamet Açıkgöz'ün naaşı, askeri tören eşliğinde Denizköy Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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