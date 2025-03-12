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Devrek'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Coşkuyla Kutlandı

Devrek'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Coşkuyla Kutlandı
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Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından çeşitli etkinliklerle devam etti.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Devrek Anadolu İmam Hatip Erkek Lisesi tarafından organize edilen bu yıl 104. gerçekleştirilen 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı.

Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalara geçildi. İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında il birincisi olan öğrencinin İstiklal Marşı'nı seslendirmesi, şiirlerin okunması, tiyatro gösterisi ve ödül töreninin ardından program sona erdi.

Düzenlenen organizasyona; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice'nin yanı sıra daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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