Devrek'te Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla toplam 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Devrek'te düzenlenen fidan dikim etkinliğinde protokol ve vatandaşlar bir araya geldi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldiler. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü programı kapsamında düzenlenen fidan dikiminde ilçe protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldiler.

Devrek Bılık Mevkiinde gerçekleştirilen programda yeşil Vatanın yeni fertlerini torakla buluşturma üzere organize edilen fidan dikim töreninde protokol, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından 150 adet çınar, 150 adet dış budak,100 adet kızılcık olmak üzere toplamda 400 fidan toprakla buluşturuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
