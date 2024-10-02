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Devlet Korumasındaki Çocuklar ve Gençlerden Vali Eldivan'a Ziyaret

Devlet Korumasındaki Çocuklar ve Gençlerden Vali Eldivan'a Ziyaret
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Hayata Köprü Sanat projesi kapsamında devlet koruması altındaki çocuklar ve gençler, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Eldivan, özel konuklarıyla sohbet ederek onlara kitaplar hediye etti.

'Hayata Köprü Sanat' projesi kapsamında devlet koruması altındaki çocuklar ve gençler Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'a ziyarette bulundu.

Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan'ın özel konukları olan çocuklar ve gençler, valilikte ağırlandı. Vali Eldivan, özel konuklarıyla bir süre sohbet ederek kendilerine çeşitli kitaplar hediye etti. Valilik makamında ağırlanan özel konukların Vali Eldivan'la samimi ve sıcak sohbeti yüzlerde tebessüm oluştururken, gençler ve çocuklar Vali Eldivan'a ve eşi Meltem Eldivan'a göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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