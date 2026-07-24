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Devlet korumasındaki 75 genç YKS'de ilk 100 binde

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruma ve bakım hizmetlerinden yararlanan veya koruyucu aile yanında yaşayan gençlerden 75’i, 2026 YKS’de ilk 100 bin kişi arasına girmeyi başardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruma ve bakım hizmetlerinden yararlanan veya koruyucu aile yanında yaşayan gençlerden 75'i, 2026 YKS'de ilk 100 bin kişi arasına girmeyi başardı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında bulunan veya koruyucu aile yanında yaşayan 12'inci sınıf öğrencileri ile mezun gençler de katıldı.

Bu kapsamda, Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan 659 genç YKS'ye girerken, bunlardan 75'i ilk 100 bin kişi arasına girmeyi başardı.

Bolu, Diyarbakır, Bursa, İstanbul ve Kütahya'daki çocuk bakım kuruluşlarında kalan veya koruyucu aile yanında yaşayan 7 genç ise önemli bir başarıya imza attı. Bu gençlerden 5'i sözel, 2'si sayısal puan türünde ilk 10 bin içerisinde yer aldı.

İlk 100 bine giren öğrencilerin 9'u sayısal, 16'sı eşit ağırlık, 29'u sözel ve 21'i yabancı dil puan türünde derece elde etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada üniversite tercih döneminde de gençlere verilen desteğin sürdürüleceği belirtildi. Bakanlık, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslekleri tercih edebilmeleri amacıyla rehberlik ve tercih danışmanlığı hizmeti sunacağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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