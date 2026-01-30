Haberler

Develi'nin tescillenen lezzetleri bakanlıkta görücüye çıktı

Güncelleme:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda, Develi'nin pırtımpırt yemeği ve gacer pilavı, 3 bin personele ikram edildi. Yöresel lezzetler, büyük beğeni topladı ve özellikle uluslararası alanda da dikkat çekti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda personellere 3 bin kişilik Develi'nin yerel lezzeti olan pırtımpırt yemeği ve gacer pilavı ikram edildi.

Develi'nin yerel lezzetlerinden pırtımpırt yemeği ve gacer pilavı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında görücüye çıktı ve tam puan aldı. 10 kazanda pişirilen pırtımpırt yemeği ve 5 kazan gacer pilavı öğle yemeğinde Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görücüye çıktı. Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından yerel coğrafi işaret başvurusu yapılan pırtımpırt yemeğinin son yıllarda ulusal medyada yer almaya başlamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Yemekhanesi'nde de menüye pırtımpırt yemeği ve gacer pilavı da dahil edildi. Toplu olarak 3bin kişilik pırtımpırt yemeği ilk defa yapıldığı için günler öncesinden hazırlıklar yapılmıştı. Kuru Asma yaprağı ile yapılan lezzetli yemek personele ikram edilerek büyük beğeni topladı.

Pırtımpırt yemeğine İtalyanlar da bayılmıştı

Hafif ekşili lezzeti ile ön plana çıkan ve bağ yaprağı ile yapılan pırtımpırt yemeği, daha önceden İtalyan Büyükelçiliği ve İtalyan Kültür Merkezi'nin işbirliği ve Türkiye'den Tarım, Kültür Turizm ve Ticaret Sanayi Bakanlıklarının katkılarıyla Kaliteli ve Güvenilir Gıda için Akdeniz Çalışma Günlerin'de Develi'nin yöresel yemeği olarak tanıtılmıştı. Casa d'Italia'da, İtalyan ve Avrupalı yetkililer, üniversite, firma ve üretim sektöründen uzmanların da katıldığı Akdeniz Çalışma Günleri (AÇG) organizasyonunun sürpriz lezzeti pırtımpırt olmuştu. - KAYSERİ

