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Dev vinç gemisi 'Saipem 7000' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev vinç gemisi 'Saipem 7000' İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi Saipem 7000, İstanbul Boğazı'ndan geçerken Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından geçişi havadan görüntülendi. Geçiş nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi 'Saipem 7000'in İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği anlar havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi olan devasa boyutlardaki "Saipem 7000", sabah erken saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kritik geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sabah saat 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştireceği geçişte, dev gemiye çok sayıda kurtarma römorkörü ve kılavuz kaptan eşlik etti. Dev geminin Yavuz Sultan Selim Köprüsünün altından geçiş anları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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