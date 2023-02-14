Depremzedelere yardım götürmek için yola çıktılar, lastikleri patlasa da durmadılar

Tokat'tan depremzedelere yardım götürmek için yola çıkan gönüller lastikleri patlasa da devam ederek Adıyaman'a ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye kenetlenerek bölgeye yardım ulaştırmak için seferber oldu. Tokat'tan tıra su, gıda, yakacak ve iş makinesi yükleyen bir esnaf yardım malzemelerini Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ulaştırmak için yola çıktı. Depremde karayolunun bazı kısımlarının zarar görmesi nedeni tırın dorsesinin sağ tarafındaki iki lastiği patladı. Tek tek tekerle kalan tır kampana üzerinde yaklaşık 70 kilometre yol kat etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kısa sürede binlerce kişini paylaştığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

"Rabbim nasip etti, Gölbaşı'na yardımları ulaştırdık"

Kaan ve Batuhan Türkiyeli kardeşler depremzedelere yardım ulaştırmak için yola çıktıklarında yaşadıkları o anları anlattı. Kaan Türkiyeli, zor da olsa deprem bölgesine yardım ulaştırdıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Yolda derin çatlaklar oluşmuştu, ilk olarak dorsemizin sağ arka tekeri patladı. Durup lastikçi beklesek afet bölgesine yardımı geciktirecekti. Yola devam ettik, 70 kilometre kala dorsenin ikinci lastiği de patladı. Doğanşehir'de trafik ekipleri durdurdu, bu şekilde devam etmemizin uygun olmadığını söylediler. İki lastiğimiz patladı üçüncü lastiğimizle gidebildiğimiz kadar gitmek istedik. Rabbim nasip etti, Gölbaşı'na yardımları ulaştırdık" dedi.

Batuhan Türkiyeli ise vatandaş olarak ellerinden geleni yapmak istediklerini belirterek, "Deprem bölgesinde insan hayatı söz konusu idi. Birisi darda iken ona koşmamız gerektiğini düşündük. Burada vatan millet söz konusu. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bizim gibi milyonlarca yardım eden var bizde onlardan bir tanesiyiz" diye konuştu. - TOKAT