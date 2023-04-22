Depremzedelere kucak açan sakin şehir Arapgir'in nüfusu 30 bine geçti

Malatya'nın Arapgir ilçesi 6 Şubat depremleri sonrası aldığı göçle tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor. 10 bin olan nüfusu 30 binin üzerine çıkan ilçede hayata tutunan binlerce depremzede ise yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışıyor.

6 Şubat depremlerinde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da, kent merkezindeki evleri yıkılan ve hasar alan binlerce depremzede geçiş yaptıkları kırsal bölgelerde hayata tutunmaya çalışıyor.

Depremler sonrası Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile Belediye ait konak ve otellere yerleştirilen binlerce depremzedeyle 10 bin olan ilçe nüfusu 30 binin üzerine çıkan kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip Arapgir ise tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile Belediye ait konak ve otellerde yaşamlarını sürdüren depremzedeler devletin ve ilçe belediyesinin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek Arapgir'de bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Depremlerin ardından Arapgir Kaymakamlığı'nın koordinesinde oluşturulan kriz masasının hızlı bir şekilde depremzedeler için çalışmalara başladığını aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise" İlk hafta 25 bininin üzerinde insan aileleri birlikte geldikleri Arapgir'de yurtlarımıza, otellerimize, evlerimize yerleştirildi kullandığımız her şey depremzedelerin hizmetine sunuldu. Biz üzerime düşeni azami ölçüde yapmaya çalıştık yapmaya çalıyoruz da herkesin bayramlarını kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA