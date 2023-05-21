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Depremin vurduğu milyonluk dairelerde yıkım için gün sayılıyor

Depremin vurduğu milyonluk dairelerde yıkım için gün sayılıyor

Yerel Haberler

Malatya'da 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Yeşilyurt Bostanbaşı bölgesindeki milyonluk yüzlerce yeni binanın önümüzdeki günlerde yıkılması bekleniyor.

Malatya'da 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Yeşilyurt Bostanbaşı bölgesindeki milyonluk yüzlerce yeni binanın önümüzdeki günlerde yıkılması bekleniyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da kentin en prestijli bölgesi olan Yeşilyurt Bostanbaşı bölgesindeki milyonluk yüzlerce yeni bina depremlerde ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Birçoğu yeni olan binaların üzerlerinde hala satılık ilanları dururken, az hasarlı olduğu tespit edilen birçok yapıda ise tadilat çalışmalarına başlandı. Deprem öncesi 3 ila 5 milyon lira arasında satışa sunulan, ancak 6 Şubat ve 27 Şubat depremlerinde büyük hasar gören yüzlerce dairenin önümüzdeki günlerde kontrollü bir şekilde yıkılması bekleniyor. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bostanbaşı Yeşilyurt Malatya Yerel Haberler

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